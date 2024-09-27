Няня отсудила у подглядывающего за ней бизнесмена 256,8 млн рублей

В США няня подала в суд на работодателя, который подглядывал за ней с помощью скрытых камер, и выиграла. Бизнесмена обязали выплатить женщине 256,8 млн рублей. Об этом сообщает New York Post.

По данным источника, в 2021 году американка устроилась няней к состоятельной семье. Ей предстояло присматривать за четырьмя детьми. Чтобы она могла в любой момент остаться с несовершеннолетними, ей выделили в доме спальню. Однако долго проработать она там не смогла.

Женщина рассказала в полиции, что застала главу семьи в своей комнате. Он сказал ей, что чинит датчик дыма. Однако после его «ремонта» устройство постоянно оказывалось в разных местах. Заподозрив неладное, няня решила его осмотреть и увидела внутри скрытую камеру. Мужчина подглядывал за ней на протяжении трех недель. На карте памяти, которая была изъята, были сотни записей, где женщина переодевалась.

Бизнесмен сознался, что действительно установил камеру в комнате няни. Рассмотрение дела завершилось только в сентябре этого года. Присяжные обязали работодателя выплатить женщине 256,8 млн рублей. По словам пострадавшей, ей нанесли тяжелую психологическую травму, от которой она до сих пор не оправилась.

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