Избивает и унижает на камеру: кавказский блогер снимает треш-контент с русскими бабушками

Блогер кавказского происхождения выкладывает в Сеть видео, на которых унижает и оскорбляет пожилых россиянок. При этом бабушек других национальностей хулиган не подвергал издевательствам, передает Telegram-канала Readovka.

Молодой человек с компанией друзей подходит к пожилым женщинам, а после общается с ними в унизительном тоне. От слов хулиган переходит к действиям: на опубликованных в Сети кадрах видно, как он бьет бабушку по лицу.

Чаще всего в роликах фигурирует одна и та же россиянка. Вероятно, женщина соглашается на съемки за деньги, а блогер пользуется ее уязвимым положением и делает на человеке в тяжелой жизненной ситуации просмотры.

В Сети парня называют то дагестанцем, то азербайджанцем, передает Readovka. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Ранее блогер Субо на Lamborghini пообещал изнасиловать и убить другого водителя в Москве. На молодого человека написали заявление в полицию.