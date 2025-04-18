Няня куда-то пропала: женщина оставила дочку с подругой, а после нашла ребенка мертвым

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. В полицию обратилась мать несовершеннолетнего. По словам женщины, она оставила дочку с подругой, а через некоторое время нашла малышку мертвой.

Россиянки проживали вместе в квартире на улице Савушкина, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Подруга молодой матери и раньше оставалась с ребенком, однако в этот раз что-то пошло не так.

Когда петербурженка вернулась с работы, то обнаружила бездыханное тело дочери. «Няни» рядом не было. Что конкретно произошло в квартире, пока не известно. Позже подругу жительницы Северной столицы нашли. Сейчас с ней работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом нашли мертвого ребенка. Мальчик с мамой гостил у отца в коттеджном поселке.