Отец певца Шарлота* отреагировал на вынесенный сыну приговор

Отец певца Эдуарда Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России) посчитал 5,5 года колонии-поселения для сына слишком суровым наказанием. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, молодого исполнителя признали виновным по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Суд приговорил Шарлота* к 5,5 годам колонии-поселения и к четырем годам запрета пользования интернетом.

Отец в беседе с журналистами высказал свою точку зрения на решение суда.

«Я считаю, что [приговор] не соответствует содеянному», — сказал он.

Родитель признался, что пока не знает, будет ли обжаловать решение суда. Отмечается, что артиста определили в колонию-поселение не в качестве послабления, а из-за того, что у него ранее не было проблем с законом.

Шарлот* в последнем слове принес извинения за провокационные ролики и сожжение паспорта.

Ранее мы писали о том, что блогерша Елена Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом из СИЗО только по телефону.

*(внесен в список экстремистов и террористов в России)