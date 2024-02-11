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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 февраля 2024, 09:36
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Не было обеспечено необходимое обследование и лечение: уголовное дело возбудили после смерти младенца

В Якутии расследуют смерть грудного ребенка в больнице .
Не было обеспечено необходимое обследование и лечение: уголовное дело возбудили после смерти младенца

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в инфекционном отделении больница Якутска. По предварительным данным, малыш скончался из-за оказания ненадлежащей медицинской помощи, передает Telegram-канал Следком Якутии.

Соответсвующее предположение высказала мама умершего грудничка, информируя о случившемся. Сотрудники Следственного комитета, узнав о гибели малыша, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящий момент выясняются детали и обстоятельства гибели юного пациента якутской больницы. За ходом расследования следит председатель СК России Александр Бастрыкин. Он уже попросил региональное отделение ведомства предоставить отчет о проделанной работе по данному трагичному случаю.

Ранее в Бурятии мать младенца стала фигуранткой уголовного дела. Ребенок, пока женщина была в гостях, получил обморожение конечностей.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Следком Якутии
Автор:Артем Хохлов
Теги:
младенец
смерть