Не было обеспечено необходимое обследование и лечение: уголовное дело возбудили после смерти младенца

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в инфекционном отделении больница Якутска. По предварительным данным, малыш скончался из-за оказания ненадлежащей медицинской помощи, передает Telegram-канал Следком Якутии.

Соответсвующее предположение высказала мама умершего грудничка, информируя о случившемся. Сотрудники Следственного комитета, узнав о гибели малыша, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящий момент выясняются детали и обстоятельства гибели юного пациента якутской больницы. За ходом расследования следит председатель СК России Александр Бастрыкин. Он уже попросил региональное отделение ведомства предоставить отчет о проделанной работе по данному трагичному случаю.

Ранее в Бурятии мать младенца стала фигуранткой уголовного дела. Ребенок, пока женщина была в гостях, получил обморожение конечностей.