«Нужно перевести тело»: вдова умершего в Охотском море туриста заговорила после трагедии

В Охотском море при трагических обстоятельствах погиб Сергей Пичугин. Вместе с ним умер несовершеннолетний сын. В живых остался лишь брат россиянина — Михаил. Ему чудом удалось спастись с лодки, дрейфовавшей в течение 2 месяцев.

Журналисты NGS24.RU связалась с вдовой после того, как стало известно о случившемся. Женщина не захотела беседовать с работниками прессы и лишь заявила, что ей необходимо заниматься перевозкой тел.

«Все, что мне сейчас нужно, так это перевезти его. Извините, я не могу сейчас разговаривать», — сказала женщина и положила трубку.

Выживший турист Михаил и сам готовился к смерти. После гибели родственников он привязал их тела к лодке, чтобы затем на суше предать их земле. С собой мужчина поступил таким же образом, так как до конца не верил в спасение. Он провел в море 67 дней.