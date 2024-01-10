Ребенок в обмен на хайп: кто такой блогер Косенко, бросивший двухмесячного сына в снег ради лайков
Психологи и адвокат прокомментировали скандал вокруг блогера Сергея Косенко.
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В эпоху социальных сетей люди ради популярности готовы совершать порой безумные вещи. В погоне за лайками и просмотрами блогеры рискуют не только своей жизнью, но и близких. Так, Интернет-знаменитость с шестимиллионной аудиторией Сергей Косенко ради славы и вирусного контента решил использовать двухмесячного сына, и это обернулось большим скандалом.
Кто такой Сергей Косенко, что именно он сделал с собственным маленьким ребенком, какой отклик его поступок вызвал у отечественных звезд, а также что об этом думают юрист и психологи, - узнал портал «Страсти».
Кто такой Сергей Косенко и какое скандальное видео он снял
Сергей Косенко – 36-летний блогер из Смоленска, проживающий с женой за границей. В социальных сетях у него свыше 6,9 млн подписчиков, которые следят за каждым его шагом. В основном он продает различные курсы по личностному росту и называет себя мастером вирусного контента.
Два месяца назад Сергей и его возлюбленная Александра впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Лео. Прятать мальчика звездные родители не стали, поэтому с самых первых дней жизни малыш стал постоянным гостем в блогах матери и отца. И если на протяжении всего этого времени Косенко ограничивались лишь милыми фото и видео с младенцем, то в начале 2024 года решили с помощью ребенка «подогреть» аудиторию. Однако вышло неудачно. Теперь пара действительно у всех на слуху, но принесло ей это больше проблем, нежели благ.
Увидев на просторах Интернета ролик, в котором женщина «искупала» малыша в снегу, Сергей решил повторить его с собственным сыном. Так на его личной странице появилось видео, которое позже разнеслось по СМИ и Telegram-каналам. В нем блогер подкинул младенца в воздух, после чего мальчик с головой погрузился в сугроб. Пользователи не прошли мимо такого поступка Косенко и стали оставлять гневные комментариями под его постом, требуя лишить его родительских прав. А уже после этого произошедшим заинтересовались в СК.
Реакция правоохранителей на поступок Косенко
Первое время Косенко отбивался от нападок разгневанных пользователей и не пытался оправдать свой поступок. Он лишь довольно резко высказывался в адрес людей, критикующих его «креативную» идею.
«Я понимаю, что для 95% единственное развитие после института – это родить и вырастить детей. И вы считаете, что вы в этом что-то понимаете. Но посмотрите честно на свою жизнь, что вы можете им дать? Кроме как повторить ваш путь? Полный страхов, ограничений, обсуждений других людей и зависти?» - писал на своей странице блогер.
Однако ситуация изменилась после того, как вмешался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Причина – совершение противоправных действий в отношении новорожденного. Как только новости об этом появились в СМИ, из блога Сергея пропало скандальное видео, а вместо него появился пост с извинениями, в котором он объяснял – в ролике не снимался его сын, это была кукла.
По словам Косенко, на самом деле он никогда бы не стал бросать младенца в сугроб. Ради контента он взял куклу, одел ее в детский комбинезон, а на монтаже «приделал» к ней лицо своего ребенка.
«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило – я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», - публично раскаялся Сергей.
Слова Косенко подтвердил и его адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что малыш действительно не принимал участие в съемках. А сам блогер, по словам юриста, готов сотрудничать с правоохранителями и «предоставить все необходимые доказательства для установления истины».
Кто из звезд осудил Сергея Косенко за видео с двухмесячным сыном
Скандальный ролик обсудили не только обычные пользователи, но и отечественные звезды. Одной из первых отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева. Ее возмутил поступок Косенко настолько, что она решила высказаться, несмотря на то, что обычно предпочитает не следить за «инфоцыганами».
«Когда касается детей, меня клинит. И защищать его могут только те, у кого детей нет. Просто дичь. Его самого бы кинуть с Эвереста. Козел», - отметила Лера.
После прокомментировала ситуацию и телеведущая Тина Канделаки. Она написала большой пост, в котором подчеркнула, что неадекватные родители встречаются и среди знаменитостей, и среди простых людей. Однако блогеры должны понимать, что их поведение транслируется на большую аудиторию, и на их плечах лежит огромная ответственность, ведь они для многих являются примером.
«Все это, как всегда, ради хайпа. Я категорически возмущена и этой ситуацией, и множеством других, подобных», - подчеркнула Канделаки.
Не осталась в стороне и мать двоих дочерей, экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она призналась, что ее «разорвало от злости», когда она увидела видео блогера. Звезда телестройки отметила, что «охваты – это круто», но нужно понимать, что ради них не стоит рисковать здоровьем новорожденного.
«Надеюсь это кукла, если нет, то это идиотизм, ну правда! Что только блогеры не делают с грудничками…» - возмутилась Бородина.
С мнением Ксении согласилась и актриса Мария Кожевникова. По ее словам, подобным образом «накручивать лайки» не допустимо. Кроме того, она призвала всех отписаться от Косенко и подобных блогеров.
Еще более резким в высказываниях оказался писатель Сергей Минаев. В личном блоге он назвал молодого отца человеком без мозгов и напомнил, что он еще и продает курсы другим людям, на которых учит их жизни.
«Возможно, это будет курс о том, как быть отцом. И, возможно, найдутся еще более безмозглые люди, которые приобретут этот курс», - отметил Минаев.
Какое наказание грозит блогеру Косенко за видео с бросанием младенца в сугроб: мнение юриста
Эксклюзивно «Страстям» адвокат Юлия Вербицкая рассказала о возможном наказании, которое грозит блогеру после его скандального поступка.
По словам юриста, все будет зависеть от того, действительно ли Косенко использовал в съемках куклу, как он сам утверждает.
«Если на видео был ребенок, но вред его здоровью не был причинен, то по результатам экспертиз и иных следственных действий может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания), совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица», - объяснила она.
В таком случае блогеру грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Однако если адвокатам Косенко получится доказать, что на кадрах был не ребенок, а кукла – тогда состава преступления не будет и уголовное дело не возбудят, рассказала Вербицкая.
Высказалась юрист и о вероятном лишении Косенко родительских прав. По ее мнению, это вряд ли произойдет, учитывая, что, по некоторой информации, малолетний сын имеет американское гражданство.
«Таким образом, самой «досягаемой» частью блогера является факт уплаты им налогов, в виду чего уже появилась информация о том, что в отношении него инициирована налоговая проверка», - подчеркнула Вербицкая.
Почему блогер Косенко использует младенца ради хайпа и как это сказывается на ребенке: мнение психологов
Чтобы понять причину поступка блогера Косенко, а также как такое поведение родителей сказывается на детях, портал «Страсти» обратился к квалифицированным психологам. Эксперт Алена Макарова отметила, что подобный инцидент можно было бы списать на то, что Сергей просто «снял видео без задней мысли и не подумал о последствиях», но все же произошедшее больше похоже на осознанный поступок ради хайпа, а не на случайный резонанс.
По словам Макаровой, блогер систематически совершает провокационные действия ради эмоционального всплеска среди своей аудитории. Причем чаще всего речь не о добрых и красивых поступках, а о тех, что «на грани». Чего только стоит недавняя история, когда он публично объявил свой роман с Александрой Беляковой рекламным контрактом, а затем назвал признание розыгрышем.
«Любая провокация, которая идет в разрез общепринятым нормам и морали, вызывает в людях возмущение. Так рождаются споры, миллионы комментариев и, главное, возникает контакт с новыми людьми, которые раньше вообще ничего не слышали об этом человеке», - отметила психолог.
В желании разобраться в актуальной повестке и сформировать собственное мнение люди начинают знакомиться с персоной, которая оказалась в центре внимания. Практически любой скандал рано или поздно утихает, репутация в большинстве случаев восстанавливается силами PR-команды, а вот известность и новая аудитория при этом остаются. Кто-то продолжает следить за блогером, потому что интересно, что будет дальше. Кто-то действительно находит отклик в дерзости и яркости знаменитости. «Как бы то ни было, основная задача таких провокаций – привлечь внимание, заставить говорить общественность о себе и получить контакт с новой аудиторией, которая раньше о тебе не знала. А новая аудитория означает повышение охватов, увеличение продаж собственных продуктов и стоимости рекламных интеграций», - поделилась эксперт.
Большинство таких хайповых событий остаются в стадии обсуждения и сплетен, но чем чаще селебрити пользуются таким методом продвижения, тем выше должен быть градус следующего промо. В погоне за вниманием теряется связь с реальностью и, главное, знаменитости забывают об ответственности за свои поступки перед другими людьми.
«Любой известный человек – это ролевая модель, носитель определенных ценностей и культуры. Фанаты подражают любимым блогерам и повторяют за ними в надежде получить такую же красивую жизнь (на этом строятся продажи курсов и наставничества). Именно поэтому к видео Косенко сейчас такое повышенное внимание. И если сейчас он пытается оправдаться тем, что ролик был снят с куклой, а лицо ребенка – монтаж, то вряд ли Сергей подумал, что подвергает опасности миллионы детей, родители которых могут повторить этот трюк», - заключила психолог Макарова.
Другой эксперт Анастасия Елисеева отметила, что вся эта ситуация может пагубно сказываться на ребенке. Причем отразится это может как на физическом, так и на психологическом здоровье.
«Под снегом могут скрываться твердые предметы, острые ветки, и такие погружения могут закончиться достаточно печально, - считает психолог. — У маленьких детей очень слабые мышцы шеи, они не способны удержать голову неподвижной во время тряски, поэтому даже «безобидное» подбрасывание малышей в воздух может привести к травмам мышечного каркаса, разрыву нервных окончаний и сосудов в коре головного мозга, сотрясениям и другим травмам. В ситуации с Косенко воздействие на ребенка еще более выраженное: малыш падает с высоты и ударяется о снежную поверхность. Такие экстремальные поступки родителей неизбежно оказывают влияние и на психику малыша. Он испытывает сильнейший шок, когда внезапно попадает в темное и холодное пространство. И хотя среди психологов существует точка зрения, что кратковременный стресс может быть даже полезным, но с гораздо большей долей вероятности он приведет к негативным последствиям: чувству беспомощности, тревожности и даже к развитию посттравматического стрессового расстройства».
Что касается самих родителей, психолог выделила два тревожных момента. Первый – получение хайпа любой ценой.
«Вероятнее всего, они испытывают потребность в постоянном внимании и одобрении со стороны общества, и именно эта зависимость от чужих реакций толкает их на такие экстремальные поступки. Зависимость от хайпа может указывать на проблемы с самооценкой. Популярные родители поступают так, чтобы компенсировать внутренние недостатки и неуверенность», - отметила эксперт.
Второй момент – непонимание огромной общественной и социальной ответственности. По словам психолога, такое поведение стирает границы дозволенного, легализует в глазах подписчиков негативные практики обращения с детьми, поэтому такого рода контент смело можно отнести в категорию «опасного». А с точки зрения психологии намеренное нарушение общественных норм может быть признаком не только стремления к хайпу, но и указывать на более серьезные проблемы.
Другие истории с жестоким обращением с детьми: блогеры и экстрасенсы
Похожая история произошла в 2021 году с россиянкой, которая тоже бросила младенца в сугроб и возмутила своим поступком пользователей соцсетей. Впрочем, из-за того, что женщина не являлась популярным блогером, внимания к ее персоне было гораздо меньше, чем к Косенко.
В комментариях под видео некоторые даже поддерживали женщину: «Люди, ау! Вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве?», «Что не так? Детства не было?», «Сколько истеричек в комментах», «Какие вы все злые. Ребенок рад, весел. Мамочка, вы молодец».
Ни о каком наказании в отношении матери в СМИ позже не сообщали.
Оставление детей в опасности ради хайповых кадров – не редкость в российском шоу-бизнесе. Так, Оксана Самойлова несколько раз подвергала риску здоровье своих детей. Например, в сентябре 2022 года она опубликовала ролик, на котором видно, что ее двухлетний сын сидит на перднем кресле автомобиля пристегнутый лишь одним ремнем безопасности. По правилам дорожного движения ребенок должен сидеть в специальном кресле, но его в кадре нет.
Под шквал критики Самойлова попала и после опасной игры со своими дочерьми: Оксана подбрасывала ягоды черешни, а дочки должны поймать их без помощи рук, ртом.
Отметим, что дальше возмущенных комментариев подписчиков дело не пошло.
Еще один скандальный случай произошел с участницей шоу «Битва экстрасенсов» Ириной Игнатенко. В 2020 году она выложила в соцсетях видео, на котором «изгоняет бесов» из малолетнего ребенка.
На кадрах видно, как плачущего малыша Игнатенко прижимает к полу и окуривает травами. Ребенок пытается вырваться из рук экстрасенса, но ей помогают еще двое человек. Тогда случаем заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в Московской области, а Следственный комитет начал проверку ролика. Однако ни к какому наказанию проверка так и не привела, а Игнатенко и дальше продолжила вести личный блог, в котором рассказывала о методах «изгнания демонов».