Почему блогер Косенко использует младенца ради хайпа и как это сказывается на ребенке: мнение психологов

Чтобы понять причину поступка блогера Косенко, а также как такое поведение родителей сказывается на детях, портал «Страсти» обратился к квалифицированным психологам. Эксперт Алена Макарова отметила, что подобный инцидент можно было бы списать на то, что Сергей просто «снял видео без задней мысли и не подумал о последствиях», но все же произошедшее больше похоже на осознанный поступок ради хайпа, а не на случайный резонанс.

По словам Макаровой, блогер систематически совершает провокационные действия ради эмоционального всплеска среди своей аудитории. Причем чаще всего речь не о добрых и красивых поступках, а о тех, что «на грани». Чего только стоит недавняя история, когда он публично объявил свой роман с Александрой Беляковой рекламным контрактом, а затем назвал признание розыгрышем.

«Любая провокация, которая идет в разрез общепринятым нормам и морали, вызывает в людях возмущение. Так рождаются споры, миллионы комментариев и, главное, возникает контакт с новыми людьми, которые раньше вообще ничего не слышали об этом человеке», - отметила психолог.

В желании разобраться в актуальной повестке и сформировать собственное мнение люди начинают знакомиться с персоной, которая оказалась в центре внимания. Практически любой скандал рано или поздно утихает, репутация в большинстве случаев восстанавливается силами PR-команды, а вот известность и новая аудитория при этом остаются. Кто-то продолжает следить за блогером, потому что интересно, что будет дальше. Кто-то действительно находит отклик в дерзости и яркости знаменитости. «Как бы то ни было, основная задача таких провокаций – привлечь внимание, заставить говорить общественность о себе и получить контакт с новой аудиторией, которая раньше о тебе не знала. А новая аудитория означает повышение охватов, увеличение продаж собственных продуктов и стоимости рекламных интеграций», - поделилась эксперт.

Большинство таких хайповых событий остаются в стадии обсуждения и сплетен, но чем чаще селебрити пользуются таким методом продвижения, тем выше должен быть градус следующего промо. В погоне за вниманием теряется связь с реальностью и, главное, знаменитости забывают об ответственности за свои поступки перед другими людьми.

«Любой известный человек – это ролевая модель, носитель определенных ценностей и культуры. Фанаты подражают любимым блогерам и повторяют за ними в надежде получить такую же красивую жизнь (на этом строятся продажи курсов и наставничества). Именно поэтому к видео Косенко сейчас такое повышенное внимание. И если сейчас он пытается оправдаться тем, что ролик был снят с куклой, а лицо ребенка – монтаж, то вряд ли Сергей подумал, что подвергает опасности миллионы детей, родители которых могут повторить этот трюк», - заключила психолог Макарова.

Другой эксперт Анастасия Елисеева отметила, что вся эта ситуация может пагубно сказываться на ребенке. Причем отразится это может как на физическом, так и на психологическом здоровье.

«Под снегом могут скрываться твердые предметы, острые ветки, и такие погружения могут закончиться достаточно печально, - считает психолог. — У маленьких детей очень слабые мышцы шеи, они не способны удержать голову неподвижной во время тряски, поэтому даже «безобидное» подбрасывание малышей в воздух может привести к травмам мышечного каркаса, разрыву нервных окончаний и сосудов в коре головного мозга, сотрясениям и другим травмам. В ситуации с Косенко воздействие на ребенка еще более выраженное: малыш падает с высоты и ударяется о снежную поверхность. Такие экстремальные поступки родителей неизбежно оказывают влияние и на психику малыша. Он испытывает сильнейший шок, когда внезапно попадает в темное и холодное пространство. И хотя среди психологов существует точка зрения, что кратковременный стресс может быть даже полезным, но с гораздо большей долей вероятности он приведет к негативным последствиям: чувству беспомощности, тревожности и даже к развитию посттравматического стрессового расстройства».

Что касается самих родителей, психолог выделила два тревожных момента. Первый – получение хайпа любой ценой.

«Вероятнее всего, они испытывают потребность в постоянном внимании и одобрении со стороны общества, и именно эта зависимость от чужих реакций толкает их на такие экстремальные поступки. Зависимость от хайпа может указывать на проблемы с самооценкой. Популярные родители поступают так, чтобы компенсировать внутренние недостатки и неуверенность», - отметила эксперт.

Второй момент – непонимание огромной общественной и социальной ответственности. По словам психолога, такое поведение стирает границы дозволенного, легализует в глазах подписчиков негативные практики обращения с детьми, поэтому такого рода контент смело можно отнести в категорию «опасного». А с точки зрения психологии намеренное нарушение общественных норм может быть признаком не только стремления к хайпу, но и указывать на более серьезные проблемы.