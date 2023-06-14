«Нужен номер»: парень в Екатеринбурге после смерти выпившей школьницы записал сообщения знакомым

Парень в Екатеринбурге, при котором умерла 14-летняя школьница, в первые минуты после трагедии записал сообщения знакомым. Они оказались в распоряжении kp.ru.

Парень рассказал, что школьница «умерла во сне».

«Нужен номер ее мамы. У меня просто полный дом полицейских», - говорил он и просил «хоть какие-то» данные.

По информации парня, подростку стало плохо, как только они приехали в квартиру. Девочка легла и начала храпеть, а потом перестала дышать.

«Я вызвал скорую, пытался ее как-то реанимировать», - рассказал парень. Однако скорая приехала, когда школьница была мертва.

Также известно, что знакомый, на глазах которого все произошло, - 20-летний житель Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге он собирался продавать квартиру.

Его знакомая рассказала, что парень познакомился со школьницей на улице, они иногда встречались: «пили вместе, гуляли».

Ранее мы писали, что девочка умерла после распития крепкого пива со знакомым. Подробности читайте в этом материале.