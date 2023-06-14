14-летняя школьница в Екатеринбурге умерла, выпив полтора литра крепкого пива со знакомым

В Екатеринбурге 14-летняя школьница умерла на съемной квартире у знакомого после распития алкоголя. Вместе они выпили полтора литра крепкого пива.

О трагедии сообщил Telegram-канал SHOT.

После употребления напитка девочка почувствовала себя плохо. Она отправилась полежать, а ночью друг заметил, что подросток тяжело дышит.

Приятель вызвал скорую, но медики не смогли помочь – врачи констатировали смерть. Как выяснилось, девочка принимала таблетки, несовместимые с алкоголем. Следов насилия не обнаружено.

Погибшая не стояла на учете в ПДН, росла в неполной семье, воспитывалась матерью. Точную причину смерти установит вскрытие.

Ранее мы писали о смерти школьницы в Курганской области после употребления «Мистера Сидра». Установлено, что 4 июня две девочки выпили напиток, купленный кем-то по их просьбе. У одной случилось легкое отравление, другую госпитализировали без сознания.