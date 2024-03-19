Ножевые ранения груди, шеи и рук: таксиста изрезали и бросили умирать в машине

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели водителя такси в Ленинградской области. Мужчина был изрезан ножом и оставлен умирать в автомобиле. По подозрению в его убийстве задержали 23-летнего жителя Сланцев, передает Фонтанка.

У одной из служб такси не так давно пропал автомобиль марки Lada Largus. Спустя время он был найден в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в салоне транспортного средства труп водителя. Мужчина был убит ножом. На его теле зафиксировали многочисленные ранения груди, шеи и рук.

По факту гибели таксиста возбудили дело. Подозреваемым в его убийстве оказался молодой человек, который с конца 2022 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

Ранее в Подмосковье были найдены тела 34-летнего мужчины и 49 летней женщины. Они пролежали в квартире-студии несколько дней.