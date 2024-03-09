Нож в спину: в Санкт-Петербурге мужчина получил ранение от тещи после 8 Марта

На севере Санкт-Петербурга 52-летний мужчина получил удар ножом в спину от тещи после 8 Марта. Об этом Фонтанке стало известно 9 марта.

Сообщается, что все произошло на Заповедной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. После полуночи полиция и медики прибыли на место и обнаружили мужчину с ножевым ранением в спину. Пострадавший был доставлен в Елизаветинскую больницу, откуда его отпустили после оказания помощи.

Как установили в полиции, нож в спину мужчины воткнула мать его супруги. Известно, что пожилая женщина состоит на учете у психиатра и борется с тяжелой формой депрессии. Пенсионерку увезли в больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее мы писали о том, в Улан-Удэ празднование 8 Марта закончилось отравлением шести девушек. Выяснилось, что на вечеринке в преддверии праздника в одном из клубов Улан-Удэ всем девушкам наливали бесплатный алкогольный пунш. В результате шесть посетительниц заведения обратились за медицинской помощью. Девушек госпитализировали с алкогольным отравлением.