Новый скандал с Wildberries: маркетплейс платит девушкам за эротические фото в отзывах

Известный и любимый многими маркетплейс Wildberries уже не первый раз попадает в громкие скандалы. В этот раз мать девятиклассника пожаловалась на сайт из-за огромного количества фотографий с обнаженными девушками в отзывах к товарам.

По словам возмущенной женщины, она заметила, как ее сын подросток вместо выполнения домашнего задания рассматривает откровенные снимки на маркетплейсе. Они размещаются под изделиями из категории «нижнее белье».

Отметим, что в Роспотребнадзор неоднократно поступали сообщения с подобными жалобами. Пользователи требовали запретить площадке размещать эротические фотографии. В пресс-службе Wildberries заверили, что они постоянно просматривают отзывы, чтобы удалять подобный контент, который не соответствует правилам сайта. По их словам, сообщения покупателей не должны содержать откровенных кадров и оскорблений.

Однако «чистка» не работает, и новые эротические фотографии появляются постоянно. Можно было бы предположить, что девушки просто слишком ответственно подходят к отзыву и хотят показать товар для будущих покупательниц во всей красе. Но в распоряжении Телеграм-канала SHOT попала переписка с одной из «моделей». В ней бренд, продающий нижнее белье на маркетплейсе, предлагает девушке купить прозрачный комплект и выложить фото-отзыв. Гонорар за подобную услугу обговаривается индивидуально, и денежный перевод обещают через 10 дней после публикации снимков.

В Wildberries заявили, что решают данную проблему, однако пока площадка превратилась в бесплатный OnlyFans, где есть девушки на любой вкус. Достаточно просто набрать в поисковой строке «нижнее белье» и наслаждаться.

Ранее стало известно, что женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах.