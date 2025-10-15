Новые жертвы метанола: в жилом доме Петербурга скончались муж и жена

В Санкт-Петербурге зафиксированы новые смертельные случаи отравления суррогатным алкоголем. После употребления опасного продукта скончалась супружеская пара в Купчино.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, супругов обнаружил сосед. 55-летняя женщина и 46-летний мужчина скончались после употребления алкоголя из емкости без маркировки.

На месте происшествия были найдены канистра объемом в пять литров и бутылка 1,5 литра без этикеток, что характерно для нелегальной алкогольной продукции. По предварительным данным экспертизы, в емкостях содержался метанол.

Эта пара стала новыми жертвами продолжающейся волны отравлений. Ранее в городе скончалась 55-летняя женщина, есть госпитализированные. С учетом 46 смертельных случаев в Ленинградской области, общее число погибших в агломерации достигло 48 человек.

