25 школьников отравились в поезде по пути в санаторий в Кисловодске

Группа школьников массово отравилась по пути в санаторий в Кисловодске. Плохо детям стало, когда они ехали в поезде, следовавшем из Тынды. Однако, предварительно, симптомы появились еще до поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, пострадали 25 несовершеннолетних. 16 из них доставили в больницу с острым гастроэнтеритом. Отмечается, что об отравлении стало известно в ночь с 8 на 9 октября. Дети вместе с сопровождающими родителями и педагогами были на пути в оздоровительное учреждение в Кисловодске.

В итоге группу сняли с поезда. Тех, чье состояние было хуже, отправили в Самарскую детскую инфекционную больницу. Остальные разъехались по домам. Одна из сопровождающих рассказала, что до поездки в школе была зафиксирована вспышка инфекции.

Другие подробности случившегося уточняются.

