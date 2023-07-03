Новые подробности гибели мальчика в Екатеринбурге: умер на следующий день после визита опеки
Шестилетний мальчик из Екатеринбурга умер на следующий день после визита сотрудников опеки.
Шестилетний мальчик из Екатеринбурга умер на следующий день после проверки сотрудниками органов опеки.
Об этом сообщает Ura.ru.
Последний раз сотрудники проверяли семью опекунов 2 декабря. Следующая проверка была назначена на 2 июня, но приемная мать попросила перенести дату на 26-е число.
Как говорится в отчете минсоцполитики, плановые проверки органом опеки и попечительства проводились в установленные сроки. Ребенок всегда находился дома, каких-либо нарушений прав ребенка не было выявлено. Данные о том, что с мальчиком все в порядке, также подтверждались работниками детского сада, куда ходил мальчик.
Информация о пропаже мальчика поступила 26 июня. После трехдневного поиска мальчика обнаружили в сумке в гараже. Опекун была помещена в СИЗО.
Выяснилось, что мальчик умер еще несколько месяцев назад. В настоящий момент стало известно, что дата его смерти — 3 декабря.
Сестра погибшего сообщила, что в тот день мальчика сильно избили за то, что он съел виноград. Позже в ванной ему стало плохо, он потерял сознание и умер.
В отношении опекуна возбуждено уголовное дело. Также проводятся проверки в отношении неустановленного круга должностных лиц, которые не уследили за ребенком.
Ранее сообщалось, что муж обвиняемой вернулся в Екатеринбург и сразу же был доставлен на допрос. Мужчина сообщил правоохранителям, что долгое время находился в разъездах, поэтому не знал о происходящем в семье.