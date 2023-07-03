Новые подробности гибели мальчика в Екатеринбурге: умер на следующий день после визита опеки

Шестилетний мальчик из Екатеринбурга умер на следующий день после проверки сотрудниками органов опеки.

Об этом сообщает Ura.ru.

Последний раз сотрудники проверяли семью опекунов 2 декабря. Следующая проверка была назначена на 2 июня, но приемная мать попросила перенести дату на 26-е число.

Как говорится в отчете минсоцполитики, плановые проверки органом опеки и попечительства проводились в установленные сроки. Ребенок всегда находился дома, каких-либо нарушений прав ребенка не было выявлено. Данные о том, что с мальчиком все в порядке, также подтверждались работниками детского сада, куда ходил мальчик.

Информация о пропаже мальчика поступила 26 июня. После трехдневного поиска мальчика обнаружили в сумке в гараже. Опекун была помещена в СИЗО.

Выяснилось, что мальчик умер еще несколько месяцев назад. В настоящий момент стало известно, что дата его смерти — 3 декабря.

Сестра погибшего сообщила, что в тот день мальчика сильно избили за то, что он съел виноград. Позже в ванной ему стало плохо, он потерял сознание и умер.

В отношении опекуна возбуждено уголовное дело. Также проводятся проверки в отношении неустановленного круга должностных лиц, которые не уследили за ребенком.

Ранее сообщалось, что муж обвиняемой вернулся в Екатеринбург и сразу же был доставлен на допрос. Мужчина сообщил правоохранителям, что долгое время находился в разъездах, поэтому не знал о происходящем в семье.