Новосибирец едва не задушил артиста в баре из-за шутки о костюме на Хэллоуин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В баре Новосибирска состоялась вечеринка в честь Хэллоуина, где выступили рэперы из разных городов. Один из артистов негативно высказался про костюм гостя, что не на шутку его разозлило. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить рэпера, а затем распылил ему в лицо баллончик, который пронес мимо охраны.

В результате вечеринку пришлось остановить. За срыв мероприятия бар потребовал от организаторов 20 тысяч рублей.

Ранее в Техасе дети накануне Хэллоуина получили конфеты со швейными иглами внутри. Полиция уже начала проверку, в ходе которой опасные угощения были обнаружены в трех разных домах. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что посетителей детского центра в Абакане возмутили кровавые декорации к Хэллоуину.