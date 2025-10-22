Связанные игрушки и следы крови: россиян ужаснули декорации к Хэллоуину в детском центре

Посетителей детского центра в Абакане возмутили кровавые декорации к Хэллоуину. Жительница обратилась в надзорные органы из-за связанных игрушек и следов крови. Подробности сообщает ИА Регнум.

По словам жителей, в одном из торгово-развлекательных центров города появились пугающие декорации. Их установили в зоне, предназначенной для детей. Одна из женщин сделала фотографии и опубликовала их в соцсетях.

На снимках, вызвавших бурную реакцию у пользователей, запечатлены элементы праздничного оформления: имитации брызг крови, мешок для трупов, а также связанная игрушка в виде медведя. Все эти предметы располагались в открытом доступе в месте, где ежедневно бывают сотни детей, в том числе и дошкольного возраста.

«Это просто ужас! Одно дело — сказки, где зло обличается, где оно уродливо и понятно, и где оно используется, чтобы научить детей противостоять ему и отличать его от добра. Совсем другое — когда зло в детском центре представляют в эстетическом виде: делают «ярким», «сочным», привлекательным и выставляют как развлечение», — возмутилась родительница.

Представители ТЦ отметили, что не видят ничего плохого в установленных декорациях. Они сослались на то, что празднование Хэллоуина на территории Российской Федерации законодательно не запрещено.

Женщина решила направить официальные обращения в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, Министерство культуры РФ, а также направила жалобу на имя уполномоченного по правам ребенка в регионе.

