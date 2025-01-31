Новорожденного мальчика с необрезанной пуповиной подбросили в хостел в Новой Москве

Неизвестные подкинули новорожденного ребенка в один из хостелов, расположенных в Новой Москве. Младенец был завернут в одеяло.

Как сообщает РЕН ТВ, найденный мальчик только появился на свет - у него даже не была обрезана пуповина.

«Обнаружившая его женщина позвонила сотрудникам скорой помощи», – сказал собеседник издания.

В настоящее время угрозы жизни ребенка нет, он находится в больнице в коммунарке. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут розыск родителей.

Ранее в Самаре хирурги спасли восьмимесячную девочку с швейной иглой в грудной клетке. Случай оказался непростым: игла зашла чрез кожу снаружи, проткнув насквозь ребро. В результате чего у девочки были затрудненные движения левыми рукой и ногой.