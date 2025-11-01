Новобрачной грозит 4 года заключения за обман о смерти отца, подозреваемого в мошенничестве

Жительница Краснодарского края может на 4 года отправиться за решетку за лжесвидетельство о смерти ее отца, местного предпринимателя Александра Хайруллаева, которого разыскивали по делу о мошенничестве.

Краснодарский бизнесмен покинул Россию вскоре после того, как в отношении него было возбужденно уголовное дело. Мужчина вместе с сыном обманул инвесторов более чем на 100 миллионов рублей. Они обещали превратить регион во вторую Голландию, построив там «голландские теплицы».

Хайруллаев скрылся за границей, а его сына задержали. По данным следствия, 22-летняя дочь подозреваемого мошенника направила следователям ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи со смертью родителя и приложила поддельное свидетельство о смерти.

Правда вскрылась, когда в соцсетях появилось видео со свадьбы девушки. На кадрах ее «умерший» отец поздравил наследницу с бракосочетанием. Гости на празднике также были удивлены поздравлению от «покойника».

Все это время она знала, что ее родитель жив. Главное управление МВД по Краснодарскому краю сообщило о завершении расследования. Дело новобрачной передано в суд.

