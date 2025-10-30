«Вы зависимы от инфоповодов!»: блогер Владислав Поздняков «воскрес» после информации о его убийстве в Индонезии

Блогер Владислав Поздняков, информация о смерти которого накануне появилась в Сети, вышел на связь и заявил об инсценировке собственной гибели. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как выяснилось, Поздняков сфабриковал свое убийство, чтобы «восполнить дефицит новостей» и дать подписчикам дофамин.

«Вы зависимые от инфоповодов! Вам подавай какие-то потрясения. Я вам даю это, и в этом заключается мастерство админки. Истинное мастерство!» — заявил блогер.

Новость о смерти Позднякова появилась в Сети 29 октября. Сообщалось, что он якобы был расстрелян возле отеля Komodo Flores в Индонезии. На фотографиях, распространенных в соцсетях, у основателя движения «Мужское государство»* (организация признана экстремистской на территории РФ) были видны пулевые ранения на груди и шее, его одежда была полностью залита кровью.

В посольстве России в Индонезии заявили каналу, что не располагают информацией о смерти Позднякова.

*организация признана экстремистской на территории РФ.