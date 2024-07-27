Носил в рюкзаке: больной шизофренией мужчина обезглавил 28-летнюю возлюбленную

В деревне Новинки Дмитровского района Московской области 39-летний мужчина, страдающий шизофренией, отрезал голову своей 28-летней девушке и попал под машину, пытаясь сбежать.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, мать предполагаемого преступника несколько дней не могла дозвониться до сына и отправилась к нему домой. В квартире женщина обнаружила обезглавленный труп девушки с воткнутым в тело ножом и вызвала полицию.

При этом мужчины дома не было, поэтому сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски и недалеко от дома обнаружили брошенный на траве рюкзак с отрезанной головой. Проведенная экспертиза показала, что девушка погибла несколько дней назад.

Позже выяснилось, что через сутки после убийства мужчина в неадекватном состоянии выбежал из дома с рюкзаком и стал метаться по оживленной трассе, бросаясь под машины. В итоге, он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом ребер. Сейчас он в коме.

По словам матери предполагаемого убийцы, сын психически болен и в последнее время страдал от повышенной агрессии. Она заверила, что мужчина принимал лекарства и в день убийства был записан на прием к врачу, но так и не явился в лечебное учреждение.

Вместе с погибшей девушкой он жил около двух лет. При этом она знала о диагнозе возлюбленного.

Ранее в Москве мужчина избил свою сожительницу стулом по голове, а после отрезал ножом ей фалангу среднего пальца. Пострадавшую госпитализировали. Преступник скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали правоохранители.