«Нос поджигал зажигалкой»: треш-стример из Иванова предлагал бомжам за 300 рублей попробовать торт с кетчупом
Треш-блогер из Иванова предлагал бомжам за 300 рублей съесть торт с кетчупом.
Фото: Freepik
Треш-стример из Иванова, который в прямом эфире ударил и довел до слез маленькую девочку, дважды был женат. По словам женщин, он пил и был извергом. Мужчина построил карьеру треш-блогера на издевательствах над людьми – героями съемок становились алкоголики и бомжи, которые за деньги соглашались выполнить специфические вещи.
Бывшая жена рассказала, что одной супруге он «ребра ломал и нос поджигал зажигалкой».
Как пишет РЕН ТВ, героям съемок мужчина предлагал за 300 рублей съесть торт с кетчупом, выпить три литра водки за один раз или съесть красный перец с кошачьим кормом.
От этого количество подписчиков росло, а реклама у блогера дорожала. На некоторые стримы мужчина приглашал дочь – пил при ней и ругался матом. Иногда ребенок не выдерживал и убегал.
Соседи уже жаловались на него в полицию.
Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что мужчина до избиения ребенка в прямом эфире совершил изнасилование. Преступление имело место в 2006 году.