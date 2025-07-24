«Мать это вообще не упоминает»: обвиненный в избиении Ковальчук в Дубае Папазов рассказал свою версию событий

Обвиненный в избиении модели Марии Ковальчук в Дубае Артем Папазов заявил, что ее мать скрыла факты расследования дела. После громкого интервью Ксении Собчак, участники стали публично комментировать ситуацию.

Во время интервью прозвучали имена тех, кого Ковальчук обвиняет в издевательствах, включая 28-летнего Артема Папазова — сына владельца франшизы Cinnabon в России.

Мужчина заявил Telegram-каналу «Кровавая барыня», что многие детали того дня не были рассказаны в интервью.

«Первое — это то, что Мария ушла из номера примерно в 9:15 вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшен, ни к охране пятизвездочной гостиницы. Это зафиксировано. Она одна вышла на улицу. И никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили», — рассказал он.

Это противоречит словам Ковальчук, которая утверждала, что ее удерживали в номере, а затем преследовали, из-за чего ей пришлось прятаться на стройке.

«А на стройке она оказалась в 2:09 ночи. Через пять часов. Это подтверждается показаниями двух охранников стройки, которые ее прогоняли... Где она была пять часов? Она отвечает просто: не помню. А ее мать это вообще не упоминает», — говорит Папазов.

По словам Артема, власти ОАЭ тщательно изучили дело, включая записи камер и показания свидетелей, и пришли к выводу, что травмы Ковальчук были получены без участия третьих лиц.

Мать Ковальчук намекала, что влиятельные связи семьи Папазова могли повлиять на расследование, но Артем категорически отверг это.

«Очень глупые люди могут предполагать, что кто-то может предложить деньги полиции, прокуратуре или службе безопасности Дубая и остаться безнаказанным», – комментирует сын бизнесмена.

Ранее мы писали о том, что дочь бизнесмена Мерцалова ответила на обвинения модели Ковальчук.