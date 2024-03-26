«Номерок храню как талисман»: женщина спаслась в теракте в «Крокус Сити Холле» благодаря случайности

34-летняя жительница Таганрога Божена благодаря случайности выжила в теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. Женщина рассказала Kp.ru, как ей удалось спастись.

Божена призналась, что является поклонницей рок-группы «Пикник» с 2018 года. На концерт музыкального коллектива 22 марта в «Крокус Сити Холле» она купила билеты себе и подруге Екатерине в качестве подарка на 8 Марта.

Подруги договорись встретиться на станции метро, однако опоздали на 10 минут. Еще одна случайность помогла оттянуть время — в поезде у Божены оторвалась петелька от пальто, и она решила попросить в гардеробе повесить верхнюю одежу на плечики, а не на крючок.

В результате женщины не успели зайти в зал, когда там началась стрельба. В тот момент они находились в гардеробе вместе с примерно 40 людьми.

Как отметила Божена, подростки, работавшие в гардеробе, быстро среагировали на происходящее и начали помогать людям выбираться из здания. По словам женщины, эвакуация проходила спокойно.

«Сразу сориентировались, стали показывать, как выйти на улицу через служебное помещение, координировали людей. Мы выходили спокойно, без паники. Не было давки, многие друг другу старались помочь», — рассказала Божена.

По признанию очевидицы событий, когда все оказались на улице, они не понимали, что случился теракт. Божене и ее подруге удалось спастись и добраться до дома невредимыми. «А номерок из гардероба с цифрами 5316 теперь храню как талисман», — заключила свидетельница событий.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди проникли в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что подвозивший террориста из «Крокус Сити Холла»» таксист рассказал, о чем они говорили.