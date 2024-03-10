«Номер заблокирован»: в Перми девушка пропала после знакомства с молодым человеком

В Перми 24-летняя девушка пропала после того, как вышла из торгового центра. С 6 марта о ее местонахождении не было ничего известно, однако теперь появилась информация о том, что девушка найдена. Об этом сообщает 59.ru.

По данным поискового отряда «Регион59», вечером 6 марта девушка вышла из торгового центра «Планета» на шоссе Космонавтов, 162Б в Индустриальном районе и пропала. С тех пор местонахождение девушки было неизвестно.

Подруга пропавшей, с которой она снимает квартиру, в беседе с журналистами рассказала, что недавно девушка познакомилась с «навязчивым» молодым человеком и, скорее всего, она находится с ним.

После пропажи подруги девушка обратилась за помощью в поисках к волонтерам. Узнав об этом, молодой человек пропавшей связался с подругой своей возлюбленной и заявил, что та не хочет с ней общаться. Позже пропавшая девушка сама вышла на связь с подругой.

«Она пообещала, что перезвонит мне на следующий день, но так и не сделала этого. Мой номер у нее заблокирован, вся переписка в Telegram удалена», — поделилась подруга девушки.

Позднее поисковый отряд «Регион59» сообщил, что пропавшая 6 марта девушка найдена. По информации поисковиков, девушка жива и здорова, однако не уточняется, где она была все это время.

Ранее мы писали о том, что мать пропавшей в Дагестане боксерши заявила, что дело не продвигается из-за бездействия местных следователей.