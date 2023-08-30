«Как так можно?»: Татьяна Тарасова в ярости после исчезновения фигуристки Горбачевой

Татьяна Тарасова раскритиковала найденную фигуристку Алину Горбачеву, об этом сообщает Sport24.

Напомним, вечером 28 августа пропажа чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию привлекла внимание общественности. 16-летняя Алина Горбачева перестала выходить на связь с родными и тренером, с которым она перед пропажей поссорилась.

На поиски фигуристки отправились МЧС, полиция и неравнодушные волонтеры. Девочку удалось найти вечером 29 августа — полиция обнаружила ее в кинотеатре одного из торговых центров, живой и невредимой.

Пока следователи уточняют причины побега Горбачевой, о ее поступке начали высказываться известные фигуристы. Так, Татьяна Тарасова раскритиковала Горбачеву, заявив, что она не подумала о последствиях.

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет», — заявила тренер.

По словам Тарасовой, она рада, что с фигуристкой все хорошо, однако отношение к окружающим с ее стороны ужасное.

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