Ночевал на детской площадке: жители нашли в одном из дворов замерзшего ребенка

В Санкт-Петербурге маленький ребенок провел ночь на детской площадке. Малыша, которому на вид около четырех лет, заметили местные жители. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, инцидент произошел на Русановской улице. Утром люди шли на работу и увидели в одном из дворов одинокого ребенка, который был на детской площадке. Неравнодушные жители вызвали сотрудников скорой помощи, а родителей все не было. Звонок поступил 5 сентября в семь утра.

Прибывшие на вызов медики поняли, что малыш замерз. Видимо, он провел на детской площадке всю ночь. О ребенке сообщили в полицию, они выехали для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали о том, как в Красноярске 5-летний ребенок сбежал из детского сада и час гулял один возле дороги. Как стало известно, ребенок во время прогулки в дошкольном учреждении позвонил в домофон и вышел за территорию, как только ему открыли калитку. Охранник подчеркнул, что не увидел никого на камере видеонаблюдения и посчитал, что покинуть детсад хочет кто-то из родителей.

В итоге мальчик пошел бродить в полном одиночестве. Спустя 49 минут его заметила одна из местных жительниц и отвела в полицию.