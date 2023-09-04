Час один гулял возле дороги: в Красноярске 5-летний ребенок сбежал из детского сада

В Красноярске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и около часа гулял один рядом с проезжей частью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по краю.

Как стало известно, 5 августа ребенок во время прогулки в дошкольном учреждении позвонил в домофон и вышел за территорию, как только ему открыли калитку. Охранник подчеркнул, что не увидел никого на камере видеонаблюдения и посчитал, что покинуть детсад хочет кто-то из родителей.

В итоге мальчик пошел бродить в полном одиночестве. Спустя 49 минут его заметила одна из местных жительниц и отвела в полицию. За время этой прогулки вдоль дорог он не пострадал. Примечательно, что в учреждении заметили пропажу только через час.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, было заведено административное дело по статье «Нарушение прав и свобод обучающегося в образовательной организации».

Ранее на Камчатке задержали женщину, которая на протяжении трех лет систематически избивала пасынка за плохие оценки в школе.