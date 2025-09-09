«Ночами не спят, сидят на кладбище»: родители нашли виноватых в гибели детей от дихлофоса

Родители погибших от дихлофоса детей винят себя в их смерти и замкнулись. Они не общаются с односельчанами и проводят много времени на кладбище. Об этом в беседе с mk.ru рассказали соседи.

Напомним, год назад в красноярском поселке Красная Сопка произошла трагедия. В многодетной семье умерли четверо детей. Оказалось, что все они отравились дихлофосом. Глава семейства травил мух, средство попало на продукты, посуду и одежду. Отцу было предъявлено обвинение.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Жители села рассказали журналистам, что после случившегося родители замкнулись. Они ведь потеряли еще одного ребенка, на момент смерти четверых детей от дихлофоса, женщина была беременна. Позже у нее родился ребенок, но он умер во сне, захлебнувшись рвотными массами.

Заместитель главы администрации Красносопкинского сельсовета Ирина Медведкина рассказала, что родители продолжают жить там же и работать. По поводу обращения к психологам она ответила, что таких специалистов у их нет.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы всех детей потеряли? Естественно, ночами не спят. Часто сидят на кладбище», – призналась она.

По ее словам, соседи не винят мужа и жену в случившемся и не озлобились на них. Все всё понимают и стараются не затрагивать эту тему.

«Скорее всего, они оба винят себя. Но своими мыслями они, наверняка, делятся только с близкими или с коллегами», – считает Медведкина.

Еще одна жительница рассказала, что семья не контактирует даже с соседями. А сами люди с трудом верят в историю с дихлофосом. По ее словам, средство продается в магазине, никто им не травился.

Оказалось, что на могиле детей установлен памятник, и есть отдельная надгробная плита младшему сыну, которому было на момент смерти всего три месяца.

Ранее мы писали о том, что эксперты забрали продукты из холодильника саратовской семьи после смерти 2 детей.