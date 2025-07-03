Эксперты забрали продукты из холодильника саратовской семьи после смерти 2 детей

Из холодильника саратовской семьи, в которой от отравления неизвестными ядами умерли двое мальчиков 2 и 7 лет, забрали все продукты. Эксперты проверят их вместе с ягодами тутовника, на которые пеняет отец умерших.

Об этом пишет Kp.ru.

После гибели детей региональным СК возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Продукты и ягоды взяли для анализа. Прокуратура региона инициировала свою проверку – будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и действиям органов системы профилактики.

Биохимики не верят, что шелковица стала причиной смертельного отравления несовершеннолетних. Не исключено, что ситуацию усугубили ослабленное состояние организмов детей и плохое питание.

Напомним, трое детей из многодетной семьи в поселке Ровное попали в больницу, со слов отца, наевшись шелковицы, росшей у дороги. У несовершеннолетних поднялась температура, появились рвота и слабость. Скорую вызвали, когда младший стал терять сознание. Мальчики умерли, а 9-летняя девочка борется за жизнь.

Ранее в красноярской семье умерли пятеро детей. Четверо погибли от отравления инсектицидами, новорожденный скончался, предварительно, захлебнувшись рвотными массами.