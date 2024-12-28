Ночь школьница провела в изоляторе: восьмиклассницу задержали за фото террористов, вывешенное на стенде

В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали 16-летнюю девушку. Она стала фигурантом уголовного дела из-за фотографий террористов, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Ученица одной из петербургских школ вывесила на стенде в образовательном учреждении изображения лиц, внесенных в перечень террористов на территории РФ и заочно арестованных. В подписи к фотографиям она назвала злоумышленников «героями России».

Спустя сутки стражи порядка задержали восьмиклассницу, которая причастна к случившемуся. Ночь девушка провела в изоляторе временного содержания. В отношении несовершеннолетней ведется расследование.

Ранее в Подмосковье семь школьниц жестоко избили сверстницу в туалете. Также они похвастались, что попали на канал к Екатерине Мизулиной.