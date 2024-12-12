Хвастались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной: семь школьниц избили сверстницу в туалете школы

В Подмосковье семь школьниц жестоко избили сверстницу в туалете. Происходящее они сняли на камеру. Позже ролик попал в Сеть и на него отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Девушки похвастались этим «достижением» родителям, передает Telegram-канал Baza.

По словам родных пострадавшей школьницы, руководство образовательного учреждения предпочло замять историю. Версия с избиением отрицается. Вместо нее школьницу обвинили в курении электронной сигареты в туалете, после чего та якобы упала в обморок и получила травмы.

Екатерина Мизулина, вниманию которой обрадовались девушки, пообещала написать обращение прокурору и в СК.

«Мама, мы популярные. Влада, где мы? Мы? В канале у Мизулиной», — заявила одна из школьниц.

По данным Telegram-канала Baza, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. За нападение на сверстницу девушкам грозит до семи лет колонии.

Ранее в Красноярске старшеклассницы разбили нос восьмилетней девочке. Они напали на второклассницу в туалете.