Главное Следственное управления Следственного комитета России завершило выяснения деталей и обстоятельства покушения на главреда RT Маргариту Симоньян. Журналистка оценила работу правоохранителей и поблагодарила их.

Признательность стражам порядка главред выразила с своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. Весной прошлого года участники террористической группировки планировали убить женщину.

«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — написала журналистка.

Представители Службы безопасности Украины предлагали исполнителям покушения 1,5 млн рублей. За действиями бандитов в то время уже наблюдали российские силовики. При передаче денег они задержали их.

Теперь СК завершил расследование по делу о покушении на Симоньян. Вскоре дело должно будет отправиться в прокуратуру для утверждения обвинения, а потом в суд.

Ранее Симоньян отреагировала на смерть политика-русофоба Ирины Фарион. Она сравнила ее с «утилизацией».