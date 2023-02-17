Низкая успеваемость: отец вернулся с родительского собрания и зарубил сына самурайским мечом

Мужчина случайно убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за низкой успеваемости в школе. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на South China Morning Post.

Происшествие случилось в китайском городском округе Маньян, провинции Сычуань.

Во время родительского собрания мужчина получил информацию о плохой успеваемости ребенка. В качестве примера приводится оценка 18 из 100 на тесте по физкультуре. Это не понравилось родителю, и отец выдвинул обвинения мальчику в недобросовестном выполнении школьных обязанностей.

«Ты всегда винишь меня в том, что я недостаточно прилежен. Я уже достаточно усердно учился», — ответил ребенок.

Такой ответ отцу не понравился, и он ударил сына самурайским мечом, оставив на талии ребенка рану длиной 10 сантиметров. Мужчина сразу вызвал скорую, ребенка госпитализировали, но вскоре он скончался от потери крови.

Вскрытие тела показало, что ранее были и другие травмы. Это говорит о том, что мальчика били. По словам отца ребенка, он просто хотел напугать сына. А самурайский меч купил в онлайн-магазине, потому что занимался их коллекционированием.

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы. Добавляется, что отец мальчика развелся с женой несколько лет и воспитывал сына самостоятельно.

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