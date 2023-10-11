Нижегородские пенсионеры поели грибов и оказались в реанимации с галлюцинациями

В Нижегородской области, под Кстово, пенсионеры поели на даче грибов и попали в реанимацию. В медицинское учреждение их доставили с жалобами на галлюцинации. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как стало известно, пожилые россияне отправились отдохнуть за город. Они устроили небольшое застолье, на котором выпивали и закусывали маринованными груздями — их лично собрал во время тихой охоты мужчина из компании.

В итоге посиделки были перенесены в больницу. После угощения из банки они стали терять связь с реальностью. Перед глазами были различные галлюцинации, которые не прекращались и в реанимации. Они не узнавали родных и в целом вели себя странно.

Врачам удалось помочь пенсионерам и избавить их от видений. На данный момент они уже находятся дома и продолжают восстанавливаться.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после смерти ребенка, которому сделали прививку от трех инфекций. Напомним, что малышке стало плохо после вакцинации, но ее мать отказалась от госпитализации и решила лечить ее дома. Однако вскоре девочке стало хуже. Ее доставили в поликлинику, но уже не смогли помочь.