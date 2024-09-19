После вмешательства прокурора права были восстановлены: боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов

Российскому военному, который принимает участие в специальной военной операции, не выплачивали положенные выплаты в Татарстане. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства в нее прокурора.

Боец СВО не получил денежное довольствие из-за ареста его банковского счета приставами. На гражданине числились три исполнительных производства о задолженностях по кредитам, передает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Мужчина неоднократно обращался в службу приставов, чтобы те на время приостановили исполнение производств, однако остался ни с чем. Только благодаря вмешательству прокурора россиянину удалось отстоять свои права.

В связи с возникшей ситуацией в надзорном органе напомнили, что участники СВО, по закону, имеют право предъявлять требования по приостановке исполнительных производств.

Ранее боец из Дагестана заработал на СВО 6 млн и потратил их в клубах Москвы. Деньги ушли за несколько месяцев.