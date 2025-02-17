Никто не смог выбраться: автомобиль с людьми ушел под воду в Приморье

Сотрудники МЧС организовали поисковые работы на месте исчезновения машины и людей в Приморском крае. Автомобиль выехал на лед и провалился. Никто из тех, кто находился в салоне, не выбрался наружу, передает VLADIVOSTOK1.RU.

Очевидец на месте инцидента рассказал журналистам о произошедшем. По его словам, на лед было опасно выезжать, так как все выходные дни стояло тепло. После того как машина провалилась под лед, на место вызвали спасателей.

Сколько людей находились в транспортном средстве, пока не известно. Никому из низ выбраться не удалось. Сейчас поисками людей занимаются водолазы МЧС. В региональном ведомстве подтвердили информацию о случившемся и напомнили, что выезд на лед в настоящее время смертельно опасен.

Ранее эксперт по выживанию рассказал сайту «Страсти», как выбраться из водоема после провала под лед. После аномального потепления риск оказаться в воде становится значительно выше.