Как выбраться, если упал под лед: советы эксперта по выживанию

В большинстве центральных регионов России еще не установилась стабильная зимняя погода. Но реки и водоемы уже начинают покрываться неокрепшим льдом, под которым может скрываться смертельная опасность. Накануне на Кошачьем пруду в Москве двое мужчин провалились под лед, один из них погиб. Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал сайту «Страсти», как спастись, оказавшись в подобной ситуации.

Как пояснил эксперт, в первую очередь, нельзя ходить по тонкому льду, если на нем нет обозначения, что данный участок является ледовой переправой, или толщина льда составляет менее четырех сантиметров.

После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.