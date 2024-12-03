Как выбраться, если упал под лед: советы эксперта по выживанию
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В большинстве центральных регионов России еще не установилась стабильная зимняя погода. Но реки и водоемы уже начинают покрываться неокрепшим льдом, под которым может скрываться смертельная опасность. Накануне на Кошачьем пруду в Москве двое мужчин провалились под лед, один из них погиб. Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал сайту «Страсти», как спастись, оказавшись в подобной ситуации.
Как пояснил эксперт, в первую очередь, нельзя ходить по тонкому льду, если на нем нет обозначения, что данный участок является ледовой переправой, или толщина льда составляет менее четырех сантиметров.
После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.
«Если вы все-таки провалились, не совершайте резких движений, облокотитесь на лёд руками и попытайтесь себя вытянуть наружу, — объясняет Михаил Ярин. — Очень важный момент: не нужно вставать, ни на ноги, ни на колени. Просто ползите, максимально распластавшись, увеличив площадь соприкосновения со льдом, пока не окажитесь у береговой кромки. Только после этого можно вставать и выходить».
Специалист отмечает, что не надо срезать дорогу, как сделали мужчины в Москве. Температуры окружающей среды пока находятся в пределах нулевой отметки — лед образуется не нарастает. Припорошенный свежим снегом он кажется более толстым, но это впечатление обманчиво.
Любителям зимней рыбалки Ярин советует запастись специальным костюмом-поплавком, который есть практически в каждом специализированном магазине. Если такого костюма нет, можно надеть под куртку спасательный жилет, чтобы получить положительную плавучесть при любом раскладе. При себе рыбаки должны иметь специальные приспособление, помогающие зацепиться за лед — оно поможет выбраться на поверхность.