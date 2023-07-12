Никто не поехал: отцу пришлось искать и доставать тело утонувшего в Перми 20-летнего актера

В Перми 20-летний актер театра Семен Осокин-Портной отправился с девушкой на речку и утонул. Тело пришлось искать и доставать отцу: по словам мужчины, на поиски никто не поехал.

Подробности происшествия приводит сайт 59.ru.

Смерть наступила 5 июля. В тот день актер театра «У Моста» отправился с девушкой и ее подругами на Каму. Там все и случилось. Отец погибшего утверждает, что все произошедшее – «трагическая случайность».

«Поплыл к островку, видимо, решил встать уже у берега, расслабился, а там обрыв», - рассказал родственник.

По его словам, «спасти оказалось некому»: по какой причине водолазы и спасатели не приехали, не уточняется.

«Я сам искал и доставал. На следующее утро», - признался отец Осокина-Портного.

Преподаватель юноши, актриса Татьяна Жаркова рассказала, что он был редким студентом и быстро рос в профессии. В последнее время в театре он получил главные роли, недавно взял два Гран-при.

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