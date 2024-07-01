Никто не думал, что они из спящих ячеек: соседи террористов в Дагестане не подозревали об их направленности

Никто из жителей села в Дагестане, где базировалась ячейка, не подозревал в соседях террористов. Об этом стало известно РБК. Журналисты поговорили с людьми, которые видели и знали экстремистов, устроивших стрельбу в Махачкале.

Так, участие Османа и Адиля Умаровых в теракте стало шоком для односельчан. П словам некоторых, они знали о приверженности братьев к радикальному движению, но тем не менее не подозревали о вхождении родственников в состав спящей ячейки.

Все участники нападения в Махачкале ходили в одну мечеть. По словам очевидцев, после совершения теракта правоохранители забрали на допрос из села всех тех, кто ходил в этот молитвенный дом.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу отца участников терактов в Дагестане Омарова. На него был составлен административный протокол за нецензурную ругань.