Чиновника и отца участников терактов в Дагестане Магомеда Омарова арестовали за нецензурную брань

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали накануне по делу о мелком хулиганстве за то, что он, «выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан», передает РБК.

Как уточняет RTVi, правонарушение произошло 24 июня в районе 23 часов на улице Пушкина в Махачкале. Нецензурную ругань Омарова якобы слышали прохожие, в суде Омаров отрицал, что ругался матом.

Магомед Омаров, чьи сыновья участвовали в терактах в Дагестане, был арестован во вторник, 25 июня, на 10 суток по ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее в воскресенье, 23 июня террористы напали на храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате терактов погибли 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников.

Среди тех, кто находился в тот момент в эпицентре теракта в Дербенте была певица Азиза. Мероприятие с ее участием было отменено, а сама она сейчас уже в Москве.