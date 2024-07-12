Никто из сотрудников не умел плавать: десятилетний мальчик утонул в бассейне

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Татарстане. Несовершеннолетний утонул в бассейне, сотрудники которого не умеют плавать. Родители погибшего ребенка боятся, что дело могут замять — такое уже происходило на их глазах, передает mk.ru.

Трагичный случай произошел в поселке Новошешминске. Там три десятилетних мальчика пошли в бассейн. Им продала билеты сотрудница, которая после этого пошла делать маникюр. При этом несовершеннолетних отправили не в «лягушатник», а туда, где плавают взрослые.

В какой-то момент один из ребят стал тонуть. Его товарищи побежали искать персонал, но все сотрудники были на обеде. Кроме того, выяснилось, что работники бассейна не умеют плавать, поэтому нырять за мальчиком никто не стал.

Спустя некоторое время тело достали крючками. Спасти школьника не удалось. По факту случившегося возбудили дело, но пока до сих пор не ясно, кому будет предъявлено обвинение. Родители мальчика переживают, что дело могут замять, как происходило в похожих ситуациях прежде, поэтому решили придать историю огласке.

Ранее 49-летняя женщина погибла в Новой Москве. Ее бездыханное тело выловили из бассейна.