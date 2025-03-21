Никто даже не предполагал, что внутри находятся дети: тела сгоревших в сарае школьников забросали снегом

В уральской деревне Ключи из-за пожара погибли двое несовершеннолетних. Они сгорели в заброшенном сарае. Их тела обнаружили там после ликвидации огня, передает E1.ru.

Потушить пламя удалось при помощи техники. Трактор засыпал горящую постройку землей со снегом. Никто из местных изначально не предполагал, что там могут находиться дети. Вскоре страшную находу сделал участковый.

Оба мальчика, по данным СМИ, росли в неполных семьях, их воспитывали только мамы. В школе смерть учеников стала для всех настоящей трагедией. В образовательном учреждении объявили траур.

Друг погибших рассказал, что заброшенный сарай находился недалеко от их домов. Там они часто проводили свободное время.

Ранее сообщалось, что отец четверых погибших в Красноярском крае детей рассказал о смерти пятого ребенка. Он был рожден после гибели братьев и сестер.