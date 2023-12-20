Николай Валуев назвал организаторов ответственными за гибель 14-летнего боксера, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам боксера Николая Валуева, организаторы боксерского поединка между школьниками должны понести ответственность за гибель одного из участников. Он объяснил, что мероприятие не было официально зарегистрировано.

«Если проходят соревнования с присуждением победы, там уже наступает необходимость соблюдать определенные правила», — заявил он.

Валуев также добавил, что после смерти мальчика необходимо тщательно исследовать его состояние здоровья, которое было перед боем.

«Спортсмены все проходят диспансеризацию и там наверняка будут смотреть те показатели, которые снимались на предыдущих соревнованиях», — объяснил спортсмен.

Напомним, 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в городе Первоуральске 14-летний боксер пропустил несколько ударов и потерял сознание на ринге. Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка.

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