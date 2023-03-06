Житель Новокузнецка погиб, попытавшись сжечь свою тещу

В Кемеровской области произошёл трагический инцидент. Внутри одной из семей, проживающих в Новокузнецке, на протяжении нескольких лет не прекращалась череда ссор.

Чаще всего конфликты возникали между зятем и тёщей.

Однажды днём 65-летний мужчина, завершив очередной эмоциональный диалог по телефону с родственницей, завился к ней домой с двумя бутылками горючей жидкости и, пройдя в квартиру россиянки, попытался поджечь их содержимое.

Однако, резко воспламенившись, ёмкости взорвались него в руках, в результате чего от полученных травм мужчина погиб на месте.

Пострадал не только злоумышленник, но и его жертва. 71-летняя пенсионерка после нападения находится в госпитале в состоянии ю средней тяжести.

С чего именно начался конфликт – установить пока не удается.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.