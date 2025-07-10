«Никогда не думала»: раскрыты слова матери Романа Старовойта на прощании с ним

Мать экс-министра транспорта Романа Старовойта посетила церемонию прощания в Центральной клинической больнице в Москве. Она призналась, что не ожидала увидеть такое в финале своей жизни.

Слова матери умершего в возрасте 53 лет чиновника приводит StarHit. По информации издания, она старалась держаться у гроба сына.

«Я никогда не думала, что в финале моей жизни увижу то, что я вижу сегодня», - произнесла женщина.

На прощании также присутствовали бывшая жена Старовойта и две дочери. Его избранницы Полины не было в ЦКБ, хотя первой она приехала на место смерти политика и опознала тело.

Похороны Старовойта состоятся 11 июля. Его похоронят в Санкт-Петербурге.

О родителях бывшего губернатора Курской области известно, что мать долгие годы была музыкальным руководителем в детском саду, отец работал на Курской, а затем Ленинградской атомной электростанции. В 2021 году пара отпраздновала полвека совместной жизни. У Старовойта есть брат Алексей.