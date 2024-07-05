Украинские военные нанесли удар по Краснодарскому краю. В результате атаки дронов погибла шестилетняя девочка. Пострадавшую малышку привезли в больницу, но врачи не сумели ее спасти. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, комментирую случившееся, заявила, что бойцы ВСУ совершили преступление на ее родной Кубани.

В момент атаки беспилотников девочка находилась в машине. Ее родители пытались покинуть зону обстрела, однако один из снарядов, судя по всему, разорвался рядом с транспортом, и несовершеннолетняя получила осколочное ранение в живот. Медики пытались помочь юной пациентки, но их старания оказались тщетны.

Главред RT в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян заявила, что никакого мира с Украиной быть не может, пока убийцы из ВСУ не предстанут перед судом за гибель малышки, ее землячки.

«Никакого мира, пока не увидим, как все эти опухшие от кокаина хари клепают новые беспилотники для нужд российской армии в гуманном отечественном ФСИНе», — написала журналист.

Ранее Симоньян приободрила Шахназарова после возбуждения против него дела на Украине. Она поприветствовала его от лица компании, где все оказались в подобной ситуации.