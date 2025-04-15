Нигде не учились и попрошайничали: мать отселила детей в баню за провинности

В Ленобласти сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать троих детей. Женщина отселила несовершеннолетних в баню, где они голодали и не учились, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации СМИ, соответствующим образом поступила со своими детьми жительница СНТ Химик-2 в Кировском районе. Две недели назад в «воспитательных целях» она отправила наследников жить в баню. Сама женщина находилась с возлюбленным в доме, который ей остался от умершего отца младших.

Когда о происходящем стало известно, то детей забрали в педиатрическое отделение Кировской межрайонной больницы. Их мать найти не удалось. В полицию был доставлен ее сожитель.

Пара, как выяснили журналисты, склонна к употреблению алкоголя и наркотических средств. Также многодетная мать была приговорена к 5 годам лишения свободы, но получила отсрочку.

Ранее мать семерых детей и бывший супруг обвинили друг друга в насилии над дочерями. Суд в этом конфликте вынес решение в пользу отца.