Ночью полицейские нашли на улице трехлетнего ребенка

В Благовещенске инспекторы ДПС ночью на улице нашли трехлетнюю девочку, которая была без взрослых. В отношении матери составили протокол. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

По данным источника, инцидент произошел на улице Пионерской. Девочка громко плакала на улице, что и услышали сотрудники. Они нашли ребенка, который назвал свое имя. Фамилию и адрес малышка назвать не смогла.

«Тогда полицейские доставили ребенка в отдел полиции. Там ее накормили и дали теплые вещи», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители выяснили место проживания девочки и отвезли ее домой. Оказалось, что в это время мать сама искала пропавшую дочь. Она рассказала, что ребенок открыл входную дверь и просто вышел на улицу.

В отношении матери инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее мы писали о том, как десятилетний мальчик отдал всю заначку родителей мошенникам, чтобы спасти маму. 3 октября женщина вернулась домой с работы и увидела, что ее сын плачет. Ребенок признался матери, что неизвестный мужчина забрал у него все деньги. Как оказалось, мальчик передал 130 тысяч аферисту, поскольку был уверен, что мама находится в тяжелом состоянии.