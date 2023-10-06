«Ничего более ужасного я в жизни не видел»: полиция расследует жестокую расправу над котенком

Сотрудники правоохранительных органов в Ярославле возбудили дело после появления в Сети видео, на котором юный живодер убивает котенка. Расправу над детенышем снимал другой несовершеннолетний, передает РИА Новости.

Ужасающая запись убийства котенка оказалась в распоряжении зоозащитника Игоря Айрапетяна. На кадрах видно, как юноша держит домашнего питомца за голову, а туловище опускает в мясорубку. При этом живодера и его товарища забавляло происходящее. После расправы над первым котенком, они достали второго.

«Ничего более ужасного я в жизни не видел, хотя насмотрелся всякого», — заявил зоозащитник.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося удалось установить личность мальчика, который убивал котят. Им оказался 14-летний житель Ярославской области. Зоозащитники намерены добиться самого строгого наказания для юного живодера, так как уверены, что он совершал подобные преступления неоднократно.

Ранее в Москве задержали мужчину, который грел кота в микроволновке. Питомец едва не погиб в руках у живодера.